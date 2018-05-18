В США контейнер с боеприпасами упал на крышу начальной школы

На крышу начальной школы в американском городе Эль-Пасо (штат Техас) упал контейнер с боеприпасами. Как сообщают местные СМИ, он выпал из пролетавшего над городом военного вертолета.

К счастью, никто не пострадал. Как сообщили представители военной базы "Форт-Блисс", местная полиция поместила контейнер в безопасное место и вскоре передаст его военным.

Командир бригады боевой авиации Джей Хопкинс принес извинения за ущерб, причиненный начальной школе, и сказал, что очень рад, что никто не пострадал.

"Форт-Блисс" проводит расследование и пересмотрит схемы полетов, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, передает РИА Новости.