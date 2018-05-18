Испанский тренер Роберто Мартинес продолжит работу со сборной Бельгии и после чемпионата мира по футболу. Мартинес продлил контракт еще на два года.

Бывший тренер "Суонси", "Уигана" и "Эвертона" возглавил сборную Бельгии в 2016 году, заменив на этом посту Марка Вилмотса. Под руководством испанца "красные дьяволы" сумели пробиться в финальную часть чемпионата мира. Королевская федерация футбола сочла работу 44-летнего тренера успешной и предложила продлить сотрудничество еще на два года.

Сборная Бельгии выступит на первом этапе в группе G. Ей предстоит сыграть со сборными Панамы (18 июня в Сочи), Туниса (23 июня в Москве) и Англии (28 июня в Калининграде).