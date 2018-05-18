Кран рухнул на катер во время неудачного спуска на воду в Иркутской области. Видео

В сети размещены кадры инцидента, произошедшего в минувший четверг, 17 мая, на берегу реки Лены в городе Усть-Куте.

Рабочие при помощи подъемного крана пытались спустить на воду небольшое судно. В какой-то момент груз перевесил и плавсредство рухнуло в реку, а сверху на него обрушился кран.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.