Гонки с препятствиями на похищенных автомобилях устроили ирландцы в честь разбившегося мотоциклиста

Члены ирландской молодежной банды с огоньком отметили смерть своего товарища, 35-летнего Шейна Фаулера, врезавшегося в столб на мотоцикле несколькими днями ранее. Пятничным вечером 11 мая подростки угнали несколько автомобилей и устроили на окраине Дублина настоящие гонки с препятствиями.

Один из очевидцев опасной забавы снял на видео, как хулиганы развлекались на коротком отрезке улицы: врезались во что попало, разгонялись заново, а затем опять целенаправленно уничтожали угнанные и припаркованные автомобили. В социальных сетях комментаторы назвали это происшествие настоящим "кармагеддоном".

Было повреждено несколько десятков машин, металлические ограждения, а также сильно напуган один из случайных прохожих, когда в считанных сантиметрах от него пронесся искрящийся поврежденный автомобиль под управлением одного из угонщиков.

Местные полицейские до сих пор расследуют случившееся, однако никто из хулиганов пока что не задержан.