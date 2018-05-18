Вучич рассказал о телефонных разговорах с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич рассказал немецкой газете Rheinische Post о телефонных разговорах с Владимиром Путиным. Он назвал своего российского коллегу интеллигентным человеком, на которого можно положиться.

По словам сербского лидера, трижды он нуждался в помощи, и все три раза смог немедленно дозвониться до Путина, передает РИА Новости. Более того, тот ни разу не высказывал "возражений относительно желания Сербии вступить в ЕС". "Сербия хочет оставаться нейтральной в военном плане", никогда не забудет о дружбе с Россией и не поддержит санкции против нее, заверил Вучич.