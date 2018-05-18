Израиль не собирается бомбить российских военных в Сирии

Удар израильской армии по российским коллегам исключен. Армии двух стран имеют прочные каналы связи, которые при необходимости можно усилить. Кроме того, основная цель ЦАХАЛ в Сирии – иранское присутствие. Это значит, что россияне не могут оказаться под ударом, заявил агентству "Интерфакс" посол еврейского государства в Москве Гарри Корен.

Напомним, 10 мая израильская авиация нанесла мощный удар по позициям сирийской армии и "иранской инфраструктуре" в Арабской Республике. Атака началась около двух часов ночи: 28 истребителей F-16 и F-15, плюс несколько наземных боевых машин выпустили 70 крылатых ракет. Больше половины из них были перехвачены сирийской ПВО.

Израиль заявил, что причиной ракетного удара стал обстрел Голанских высот. Российских военных заранее предупредили о готовящейся атаке, добавили в Тель-Авиве.

По данным местных СМИ в результате атаки была разрушена радиолокационная станция. Позднее, Израиль опубликовал видео уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" одной из своих ракет.