Моуринью хочет видеть Буффона в "Манчестер Юнайтед"

Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед". Инициатива приглашения 40-летнего голкипера принадлежит главному тренеру "МЮ" Жозе Моуринью.

Согласно информации "Спорт-Экспресс", Жозе Моуринью уже провел консультации с агентами футболиста. "Манчестер Юнайтед" готов предложить легендарному голкиперу двухлетний контракт. В услугах Буффона заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Ливерпуль", но манкунианцы успели сделать первый шаг в борьбе за итальянца.

Джанлуиджи Буффон объявил, что покинет "Ювентус", ворота которого защищал на протяжении 17 лет. При этом чемпион мира 2006 не собирается завершать карьеру и готов провести еще один-два сезона.