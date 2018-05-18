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Российские СМИ на Украине 1 час назад
Все через адвоката: к Вышинскому не пускают жену
Арестованному руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому не разрешают встречаться с родными и говорить по телефону, рассказала супруга журналиста Ирина Вышинская.
Женщина может общаться только с адвокатом мужа, но увидеться с супругом или поговорить с ним у нее нет возможности, передает РИА Новости.
"Я просила хотя бы поговорить по телефону. Все делала через адвоката. Не разрешают они никаких прямых встреч, ни телефонных разговоров с родственниками", — сказала Ирина Вышинская в ходе видеомоста Москва — Киев: "Очередной произвол на Украине: власть против журналистов".
По словам Вышинской, ее муж содержится "в нормальных условиях". Она также сообщила, что ей не поступало никаких угроз от украинской стороны и в суд ее не вызывали.
Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью Ольги Мусафировой, опубликованную в "Новой газете". Статья посвящена аресту Вышинского. В материале приводятся высказывания замглавы СБУ Виктора Кононенко, который обвиняет Вышинского в "изготовлении материалов, оправдывающих аннексию" Крыму и в получении вознаграждения в несколько десятков тысяч евро. Кононенко также удивлен тем, как быстро отреагировали в МИД и Кремле на обыски в офисе РИА Новости Украина.
Автор статьи предполагает, что Киев может обменять Вышинского на Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже, — он был задержан осенью 2016 года. В Киеве его называют журналистом агентства "Укринформ". Мусафирова в своем материале ссылается на мнение директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко и предполагает, что "ради такой операции все и затеяли".
Захарова в своем посте в Facebook интересуется у Мусафировой, нормально ли выступать рупором украинских силовиков, а также спрашивает, почему "Новая газета" не обратилась за комментарием МИД РФ.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что "МИД России каждый раз оперативно реагирует на любые притеснения российских журналистов", причем это касается сотрудников любого СМИ, включая и "Новую газету".
Захарова также отметила, что Сущенко не собирался заниматься журналисткой деятельностью, "и это документально засвидетельствованный факт" – у него не было аккредитации МИД РФ, дающей право иностранному корреспонденту на журналистскую работу.
15 мая в офисе РИА Новости в Киеве СБУ провела обыск, который длился около восьми часов. Тогда же задержали руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в поддержке республик Донбасса и государственной измене.
Обыски прошли в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.
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