Журналист Washington Examiner уточнил, как нужно уничтожить Крымский мост

Американский журналист Washington Examiner Том Роган, призвавший ранее разбомбить Крымский мост, в новой статье "Почему Путин хочет отправить меня в "Черный дельфин" (колония для пожизненно осужденных) уточнил, что предлагал уничтожить объект без жертв, передает "Интерфакс".

Он также заявил, что мост был построен "на чужой территории без согласия владельцев земли", поэтому бомбежка, по его мнению, правомерна. Обвинения в призыве к терроризму Роган отверг, переведя стрелки на российские власти. Кроме того, он назвал Москву виновной в гибели лайнера MH17 на Украине. После всего этого журналист сообщил, что уважает русский народ, но не "режим, представляющий угрозу".

Ранее Следком завел на него дело о призывах к терактам, а посольство России в США потребовало от The Washington Examiner объяснений.

В Кремле, тем временем, статью назвали безумием и уродливым проявлением некачественной журналистики.