На западе Украины костями советских военнопленных отштукатурили школу

В городе Ковель, что на западе Украины, в строительных и отделочных работах использовали песок с останками расстрелянных нацистами советских военнопленных.

Как пишет портал Украина.ру, на этом месте был лагерь для военнопленных Stalag 301. Он находился на Брестской улице этого города в 1942-1944 годах. После освобождения в Ковеле обнаружили массовые захоронения местных жителей и военнопленных.

Часть территорий, где были расположены расстрельные ямы, раздали под застройку. Кроме того, некоторые местные бизнесмены набирали песок из карьера, в котором (и рядом с которым) находились массовые захоронения жертв войны.

Крупные кости просеивались, а мелкие оставались в песке. В течение всего 2017 года эту смесь использовали для строительства жилых домов.

Кроме того, как рассказал председатель Волынской областной организации ветеранов Украины Александр Булавин, песок из этих ям использовали для штукатурных работ в местной средней школе.

Активисты-поисковики вызвали на стройки полицию, правоохранители зафиксировали наличие костей, однако делу ход не дали. Неоднократные обращения в органы власти ни к чему не привели, передает РИА Новости.

Более того: тех, кто пытался раскрыть общественности глаза на этот бизнес на костях, начали травить в местных СМИ. Их назвали "сепаратистами", а Булавину и его единомышленникам поставили в вину еще и то, что они приняли участие в форуме "Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне", который проходил 25 апреля в Брянске.