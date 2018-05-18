Настоящий воин: Мамай был смертельно ранен в голову, грудь и живот

Отличный мужик, настоящий воин, профессионал и аномально спокойный человек, который воевал с самого начала. Так Захар Прилепин охарактеризовал погибшего сегодня командира донбасского батальона "Пятнашки" Олега Мамиева. Да и само это подразделение ополчения – одно из самых яростных и подготовленных в ДНР, добавил российский писатель.

Как пишет агентство РИА Новости со ссылкой на батальон "Пятнашки", Олег Мамиев попал под обстрел ВСУ в районе села Авдеевка. Командир получил осколочные ранения в голову, грудь и живот. Врачи около трех часов боролись за жизнь ополченца, но травмы оказались слишком тяжелыми.

Прощание с Мамиевым пройдет в ДНР, а похоронят его на родине, в Северной Осетии, рассказал Захар Прилепин. Известно, что командир "Пятнашки" приехал в Донбасс в 2014 году. Имел высшие награды ДНР.