Новости Общество

Все видео этой рубрики
18 мая 201812:32

Андрей Малахов объявляет сбор средств для девушки, пострадавшей в страшном ДТП

23-летняя жительница Новосибирска Мария Лебедева в августе 2016 года попала в страшное ДТП, которое изменило ее до неузнаваемости. Виновником столкновения был жених девушки, который бросил ее, когда понял, что Маша уже никогда не будет прежней. Маша получила черепно-мозговую травму и три недели провела в коме, затем пережила трепанацию черепа. В результате девушка полностью потеряла зрение.

18 мая 2018 года Мария стала героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", и сегодня программа объявляет сбор средств для Марии.

Ей очень нужна ваша помощь! Вместе мы можем собрать деньги на реабилитацию, восстановление здоровья и операцию на глаза.

Реквизиты для перечисления средств в помощь Марии Лебедевой

Банк получателя: Новосибирское отделение № 8047 ПАО Сбербанк, г. Новосибирск

Кор/счет банка: 30101810500000000641

БИК банка: 045004641

Счет получателя: 40817810744054813338

Ф.И.О. получателя: Лебедева Наталья Петровна (мать Марии Лебедевой)

Сейчас

13:18

При обстреле, в котором погиб Мамай, ранен звукооператор ВГТРК

13:00

ЕС пошел против американских санкций

12:37

Сергей Скрипаль выписан из больницы

11:56

В гольф-клубе Трампа прогремели выстрелы

11:06

Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение

09:55

С рейса Москва - Махачкала сняли пассажира, угрожавшего взорвать самолет

08:55

В Москве пройдет митинг в поддержку Кирилла Вышинского

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение

Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение

1 час назад
На западе Украины костями советских военнопленных отштукатурили школу

На западе Украины костями советских военнопленных отштукатурили школу

1 час назад
Сергей Скрипаль выписан из больницы

Сергей Скрипаль выписан из больницы

28 минут назад
Песков и Альтмайер прокомментировали заявления американцев по "Северному потоку-2"

Песков и Альтмайер прокомментировали заявления американцев по "Северному потоку-2"

13 минут назад
Журналист Washington Examiner уточнил, как нужно уничтожить Крымский мост

Журналист Washington Examiner уточнил, как нужно уничтожить Крымский мост

1 час назад
Сочинский водитель переехал мужчину после спора на тротуаре

Сочинский водитель переехал мужчину после спора на тротуаре

46 минут назад
Опубликовано видео эффектной коммунальной аварии в Барнауле

Опубликовано видео эффектной коммунальной аварии в Барнауле

2 часа назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

14.05.2018 09:12
Безопасность в Арктике обеспечат самые крупные боевые самолеты в мире

Безопасность в Арктике обеспечат самые крупные боевые самолеты в мире

3 часа назад
Израиль не собирается бомбить российских военных в Сирии

Израиль не собирается бомбить российских военных в Сирии

1 час назад
Погода на выходные: жару охладят ливни и град

Погода на выходные: жару охладят ливни и град

19 минут назад
Настоящий воин: Мамай был смертельно ранен в голову, грудь и живот

Настоящий воин: Мамай был смертельно ранен в голову, грудь и живот

23 минуты назад
Андрей Малахов объявляет сбор средств для девушки, пострадавшей в страшном ДТП

Андрей Малахов объявляет сбор средств для девушки, пострадавшей в страшном ДТП

43 минуты назад
Житель Пскова на глазах полицейских протаранил столб и погиб

Житель Пскова на глазах полицейских протаранил столб и погиб

45 минут назад
В гольф-клубе Трампа прогремели выстрелы

В гольф-клубе Трампа прогремели выстрелы

1 час назад
Все через адвоката: к Вышинскому не пускают жену

Все через адвоката: к Вышинскому не пускают жену

1 час назад
Вучич рассказал о телефонных разговорах с Путиным

Вучич рассказал о телефонных разговорах с Путиным

1 час назад
Робомуха впервые полетела без проводов

Робомуха впервые полетела без проводов

1 час назад
В воздух поднялся новейший серийный вертолет

В воздух поднялся новейший серийный вертолет

1 час назад
В Европе запретят автомобили без продвинутых систем безопасности

В Европе запретят автомобили без продвинутых систем безопасности

1 час назад
"Кино" зародилось в Крыму

"Кино" зародилось в Крыму

1 час назад
Гонки с препятствиями на похищенных автомобилях устроили ирландцы в честь разбившегося мотоциклиста

Гонки с препятствиями на похищенных автомобилях устроили ирландцы в честь разбившегося мотоциклиста

2 часа назад
Кран рухнул на катер во время неудачного спуска на воду в Иркутской области. Видео

Кран рухнул на катер во время неудачного спуска на воду в Иркутской области. Видео

2 часа назад
В США контейнер с боеприпасами упал на крышу начальной школы

В США контейнер с боеприпасами упал на крышу начальной школы

2 часа назад
Глава "АвтоВАЗа": новая Lada 4x4 может породниться с Renault Duster

Глава "АвтоВАЗа": новая Lada 4x4 может породниться с Renault Duster

3 часа назад
Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы

Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы

3 часа назад
Это многое объясняет: конгрессмены США оказались геймерами

Это многое объясняет: конгрессмены США оказались геймерами

3 часа назад
С рейса Москва - Махачкала сняли пассажира, угрожавшего взорвать самолет

С рейса Москва - Махачкала сняли пассажира, угрожавшего взорвать самолет

3 часа назад
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

3 часа назад
Новостройки в Новой Москве продаются вдвое быстрее, чем в "старой"

Новостройки в Новой Москве продаются вдвое быстрее, чем в "старой"

3 часа назад
Вести.net: Google запустит платный YouTube в России

Вести.net: Google запустит платный YouTube в России

3 часа назад
Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе

Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе

3 часа назад
Гособоронзаказ и проект "Кортеж". Сергей Чемезов отчитался о работе "Ростеха"

Гособоронзаказ и проект "Кортеж". Сергей Чемезов отчитался о работе "Ростеха"

3 часа назад
СМИ: Telegram избегает блокировки благодаря военным технологиям

СМИ: Telegram избегает блокировки благодаря военным технологиям

3 часа назад
Китай предлагает США уступки в торговле

Китай предлагает США уступки в торговле

4 часа назад
США толкают Германию на сближение с Россией

США толкают Германию на сближение с Россией

4 часа назад
Американские правозащитники раскритиковали назначение Джины Хаспел на пост главы ЦРУ

Американские правозащитники раскритиковали назначение Джины Хаспел на пост главы ЦРУ

6 часов назад
Владимиру Путину представят список кандидатов на посты вице-премьеров и министров

Владимиру Путину представят список кандидатов на посты вице-премьеров и министров

7 часов назад
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

11 часов назад
Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

16.05.2018 22:02
Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

Помогите остановить бесконечные приступы Олечки

15.05.2018 10:00
Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

14.05.2018 17:55
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05