Андрей Малахов объявляет сбор средств для девушки, пострадавшей в страшном ДТП

23-летняя жительница Новосибирска Мария Лебедева в августе 2016 года попала в страшное ДТП, которое изменило ее до неузнаваемости. Виновником столкновения был жених девушки, который бросил ее, когда понял, что Маша уже никогда не будет прежней. Маша получила черепно-мозговую травму и три недели провела в коме, затем пережила трепанацию черепа. В результате девушка полностью потеряла зрение.

18 мая 2018 года Мария стала героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", и сегодня программа объявляет сбор средств для Марии.

Ей очень нужна ваша помощь! Вместе мы можем собрать деньги на реабилитацию, восстановление здоровья и операцию на глаза.

Реквизиты для перечисления средств в помощь Марии Лебедевой

Банк получателя: Новосибирское отделение № 8047 ПАО Сбербанк, г. Новосибирск

Кор/счет банка: 30101810500000000641

БИК банка: 045004641

Счет получателя: 40817810744054813338

Ф.И.О. получателя: Лебедева Наталья Петровна (мать Марии Лебедевой)