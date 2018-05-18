Житель Пскова на глазах полицейских протаранил столб и погиб

Минувшей ночью 18 мая в Пскове произошла авария: автомобиль ВАЗ на большой скорости врезался в световую опору повалил ее, а рвущиеся под напряжением провода устроили настоящий фейерверк из ярких искр.

За врезавшейся в столб "девяткой" ехала патрульная машина, регистратор которой, а также городские камеры наблюдения, в деталях зафиксировали аварию на видео. Полицейские оперативно вызвали медицинскую помощь, и пострадавший был доставлен в больницу.

Не смотря на все усилия врачей, 20-летний водитель, получивший при аварии серьезные травмы, умер. В настоящее время в социальных сетях активно обсуждается версия, что ДТП могло произойти из-за страданий погибшего от несчастной любви, однако пока она не подтверждена.