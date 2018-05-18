В сферу интересов "Спартака" попали пять российских футболистов

Московский "Спартак", занявший третье место в недавно завершившемся чемпионате России по футболу, планирует укрепить свой состав во время межсезонья. В сферу интересов 22-кратных чемпионов страны угодили пять российских футболистов – защитников и полузащитников оборонительного плана.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в список вошли пять футболистов российской премьер-лиги. Это центральный полузащитник "Ахмата" Антон Швец, его коллега из "Урала" Роман Емельянов, центральный защитник "Рубина" Федор Кудряшов, правый защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов и левый защитник "Урала" Михаил Меркулов.

31-летний Федор Кудряшов уже имеет опыт выступлений за "Спартак", в составе которого он играл с 2005 по 2012 годы. Кудряшов и 25-летний Швец вошли в расширенный состав сборной России для участия в чемпионате мира.