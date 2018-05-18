Тема:
Военная техника и робототехника 39 минут назад
Новый эмоциональный робот умеет покрываться мурашками и выпускать шипы
Инженеры стремятся сделать роботов максимально похожими на человека, и поэтому учат их не только думать, но и чувствовать аналогичным образом. Так, некоторые прототипы уже умеют выражать эмоции, обретают чувствительность к теплу и тактильную память.
Теперь же команда из Корнеллского университета (США) наделила роботов ещё одной способностью. Учёные создали кожу, которая способна покрываться мурашками и выпускать шипы, в зависимости от "настроения" робота.
Глава исследовательской группы Гай Хоффман (Guy Hoffman) поясняет, что ему и его коллегам хотелось научить машину выражать эмоции не только посредством мимики, но и через тактильный отклик. Такой способностью, кстати, обладают не только люди: птицы, например, распускают перья, чтобы покрасоваться перед потенциальным партнёром, или взъерошивают их перед атакой, у кошек перед нападением шерсть встаёт дыбом, а дикобраз поднимает иголки, чтобы отпугнуть врага.
Так почему бы не наделить роботов такой же способностью? По мнению экспертов, это поможет наладить контакт и улучшить взаимопонимание между машиной и человеком.
Руководствуясь этими принципами, инженеры создали прототип робота, который умеет выражать некоторые эмоции "по старинке" – глазами. Но также по обе стороны от лица-монитора у него есть панели, покрытые инновационной кожей, через которую и проявляется тактильный отклик.
В голову робота встроен специальный насос и блок управления, который отдаёт коже команды. Он разделён на два отсека, каждый из которых управляет панелью с соответствующей стороны.
Кожу создали из мягкого эластомера, в поверхности которого проложены две сети "мурашек" разных видов. (Они выступают над поверхностью при повышении давления. Воздух нагнетается насосом.) На одной из них выступают полусферы, напоминающие мурашки, а на второй – похожие полусферы, но с шипами. В "сдутом" виде поверхность ровная.
В процессе общения с роботом человек кладёт руки на панели по бокам от лица-монитора, как показано на видео ниже.
Исследователи отмечают, что робот способен контролировать степень проявления эмоций через кожу и выражать гнев, удивление или счастье.
По мнению Хоффмана, отклик через такую кожу станет отличным дополнительным каналом связи в общении людей и машин. Теперь понять эмоции последних можно будет не только визуально, но и тактильно, и эта способность сделает роботов ещё более социализированными.
Научная статья с более подробным описанием разработки была представлена на международной конференции RoboSoft 2018.
Напомним, что ранее чувствительность "кожи" роботов усилили при помощи оптических нервов и волосоподобных датчиков.
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