Путин и Асад обсудили вывод из Сирии нелегитимных иностранных войск

Владимир Путин и Башар Асад на встрече в Сочи обсудили дальнейшие шаги по обеспечению мирного процесса в Сирии. Российский лидер подчеркнул, что после победы над террористами важно заняться экономическим и гуманитарным восстановлением республики. В свою очередь, Башар Асад заявил о намерении направить своих делегатов для формирования Конституционного комитета.

Встреча лидеров продолжалась более трех часов. Владимир Путин выразил надежду, что вскоре начнется вывод иностранных вооруженных сил с территории Сирии.

Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, слова президента РФ Владимира Путина о необходимости иностранным войскам покинуть Сирию, касались государств, чьи военные находились там нелегитимно.

"Существуют страны, которые имеют своих солдат и офицеров на сирийской территории в де-факто нелегитимном с точки зрения международного права режиме", — сказал он журналистам. "Именно об этих странах и идет речь", — пояснил Песков.

Он также напомнил, что ряд стран находятся в состоянии военно-технического сотрудничества с Дамаском. При этом российские военные пребывают на территории Сирии по обращению руководства этой страны, и имеют все легитимные основания там находиться. "Но далеко не все страны, скажем так, юридически безупречно находятся в Сирии", — добавил он.