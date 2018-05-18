Сочинский водитель переехал мужчину после спора на тротуаре

Переломами ноги и госпитализацией закончился для жителя Сочи спор с владельцем Volvo — последний, устав от перебранки, сел за руль и сбил мешавшего ему оппонента, после чего уехал. Знакомая пострадавшего сняла инцидент на видео.

Причина конфликта, произошедшего поздним вечером 16 мая на улице Труда, остается неизвестной. На кадрах видно, что прения вполне могли бы перерасти в драку, но в дело вмешался третий мужчина, который разнял противников, а владельца авто затолкал в салон. На том бы история и закончилась, оставшись без новостного обрамления, но оскорбленный пешеход решил продолжить беседу через окно.

Облокотившись на машину, он бросил пару фраз, судя по всему, оскорбительного содержания, после чего водитель неожиданно сдал назад, уронил своего противника и проехал ему по ноге. Останавливаться и вдаваться в подробности произошедшего он не стал, а просто скрылся с места.

Пострадавшего доставили в больницу с переломами ноги.