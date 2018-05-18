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Отравление Скрипаля 31 минута назад
Сергей Скрипаль выписан из больницы
Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, из-за отравления которого Лондон выслал 23 российских дипломата, выписали из больницы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.
Его дочь Юлия, которая пострадала от действия яда не так сильно, покинула больницу еще в апреле. При этом британские власти до сих пор не позволяют российским дипломатам увидеться с ними.
В российском посольстве уже не раз отмечали, что Лондон тем самым "грубо нарушает права Сергея и Юлии Скрипаль", напоминает РИА Новости.
Между тем, в больнице, где Скрипали проходили лечение, говорят: "Несмотря на то, что эти пациенты уже выписаны, у них остаётся право на конфиденциальность, что ограничивает нас в предоставлении подробных отчетов о лечении, которое эти лица получили".
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли отравленными в Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва, Россия это категорически отрицает.
После высылки из Лондона российских дипломатов Британию поддержал ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. Россия на эти действия ответила зеркальными мерами.
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