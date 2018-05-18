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Николай Караченцов 1 час назад
Николай Караченцов вернулся из Израиля после курса лучевой терапии
Актер Николай Караченцов 18 мая вернулся из Израиля, где он проходил курс лучевой терапии. Как сообщил ТАСС сын актера Андрей Караченцов, его отец тут же будет госпитализирован в Москве для наблюдения за его состоянием и проведения сеанса химиотерапии.
Ранее сообщалось, что в конце марта Николай Караченцов вместе с супругой Людмилой Поргиной улетели в Израиль на проведение лучевой терапии злокачественного новообразования в легком.
Это заболевание было обнаружено у актера осенью прошлого года. За полгода Николаю Караченцову успешно провели шесть курсов химиотерапии в одной из московских клиник.
Сын актера также сообщил, что долетели его родители нормально. По его словам, в Израиле после завершения курса лучевой терапии Николаю Караченцову сделали снимок, который показал, что опухоль значительно уменьшилась.
"Самочувствие у папы хорошее, он активный, бодрый", — сообщил сын актера.
Творческая деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году, когда в ночь на 28 февраля на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль, за рулем которого находился актер, попал в аварию. После этого у всенародно любимого актера очень большие проблемы со здоровьем, но супруга Людмила Поргина самоотверженно борется вместе с ним со свалившимися на их семью несчастьями.
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