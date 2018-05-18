Погода на выходные: жару охладят ливни и град
В выходные в атмосфере над большей частью Европейской России будет преобладать циклонический тип атмосферной циркуляции, поэтому погода будет облачной, пройдут ливневые дожди, местами сильные, прогремят грозы, возможен град и кратковременные шквалистые усиления ветра.
На большей части Европейской России, за исключением юга страны, среднесуточная температура понизится до значений ниже климатической нормы, сообщает Центр погоды ФОБОС.
В Москве в субботу облачно, ливневые дожди, гроза, возможен град, порывистый ветер, температура понизится до +17…+19°, в ночь на субботу осадки прекратятся, столбики термометров опустятся до +5…+7°, а в воскресенье не поднимутся выше +13…+15°.
В Санкт-Петербурге, в антициклоне, переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью +7…+9°, днём +18…+21°.
На Русском Севере будет облачно, пройдут небольшие дожди, на побережье Баренцева моря — со снегом. Днём в Мурманске +9…+12°, в Архангельске +10…+12°, в воскресенье до +15°, в Нарьян-Маре 0…+3°, ночью заморозки.
На Верхней Волге будет дождливо, на Средней Волге — в воскресенье распогодится. В Нижнем Новгороде и в Кирове +17…+20°, в Самаре и Саратове +25 ... +27°, в воскресенье дожди прекратятся.
На юге страны пройдут кратковременные ливни, прогремят грозы. В Симферополе и в Краснодаре +25…+28°, в Сочи +22…+25°, в Астрахани до +35, без осадков.
В Уральском регионе облачно, сильные дожди, грозы, порывистый ветер. В Екатеринбурге и Тюмени +23…+25°, в Перми +17…+20°.
На юге Сибири, в тыловой части циклона, кратковременные дожди, порывистый северный ветер. В Омске и Новосибирске +9…+12°, в Красноярске +2…+4°, дождь с мокрым снегом.
В Предбайкалье, в тылу циклона, похолодает, пройдут дожди, в Забайкалье будет тепло и солнечно. В Иркутске +12…+15°, Улан-Удэ +19…+22°, в Чите +27…+29°.
На юге и востоке Дальнего Востока на фоне пониженного давления местами пройдут кратковременные дожди, на Сахалине и на Камчатке, в антициклоне, без осадков и солнечно. В Петропавловске-Камчатском +7…+9°, во Владивостоке +16…+18°, Южно-Сахалинске +14…+16°, Хабаровске +26…+29°.
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