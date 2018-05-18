ЕС пошел против американских санкций

Европа не просто не поддерживает новые санкции Соединенных Штатов против Ирана, но и идет против них. Еврокомиссия приняла первый пакет мер для защиты компаний из ЕС, которые работают в Исламской Республике, сообщает агентство РИА Новости.

Бизнесмены будут иметь полное право не соблюдать ограничения, введенные США, а возможные убытки от них можно возмещать в суде. В свою очередь решения американской Фемиды, связанные с санкциями, на территории Европы не действуют.

Санкции США должны вступить в силу 6 августа этого года. Тогда же начнет действовать и пакет европейских мер защиты. Кстати, уже в ближайшие выходные еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете отправится в Тегеран, где обсудит сотрудничество между Европой и Ираном.

Напомним, 8 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и восстанавливают все санкции против этой страны, а также государств, которые ведут с ней бизнес.