На работу на велосипеде: "энергетические точки" и скидки на прокат байков

Сотни москвичей отказались от автомобилей и решили добираться на работу на велосипеде. Тем более что погода отличная, так что крутить педали можно в свое удовольствие. Для участников акции в городе открыли "энергетические точки", где раздают воду, а в пунктах проката действуют скидки. Впрочем, для многих горожан велосипед и так уже давно стал любимым средством передвижения.

Максиму 37 лет, он преподаватель Московского университета. В отличие от многих студентов, на занятия добирается не на дорогом автомобиле, а на велосипеде.

— Я постоянно езжу на работу на велосипеде, причем, что самое интересное, я чаще всего езжу на велосипеде зимой.

Не нужно стоять в пробках, искать место для парковки, ждать общественного транспорта. Всего 20 минут — и Максим на рабочем месте.

— Это кажется, что только ноги работают. На самом деле для удержания равновесия требуется энергия. Форма, конечно, автоматически поддерживается.

Это модно, современно и полезно — во всех отношениях.

— Просыпаешься, активничаешь утром и, соответственно, приезжая на работу, ты не спишь и можешь сразу в нее включаться.

Уже который год в Москве проводят акцию "На работу на велосипеде", поддерживая тех, кто выбирает этот экологичный вид транспорта. По всей столице открываются "энергетические точки": велосипедистам дарят сувениры, раздают воду и питательные батончики. Ирландец Джон живет в Москве всего несколько месяцев, но успел оценить преимущества двухколесного транспорта.

— Мой сын едет в школу. Я тоже обычно на велосипеде езжу, но он сломался. Вот — приходится пешком.

Иметь свой велосипед в Москве не всегда удобно. Его нужно где-то хранить, спускаться с ним в метро. Но для тех, кто все-таки хочет передвигаться на двухколесном виде транспорта, работают десятки точек велопроката. Велосипеды на любой вкус — спортивные, классические.

В период акции до 27 мая на городских точках велопроката действует система скидок. А еще в эти две недели провозить велосипед в электричке можно бесплатно.