Террористы в Telegram обсуждали, взрывать французов или травить

Во Франции предотвратили теракт, который собирались совершить с применением взрывчатки или яда, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Французские правоохранители арестовали двух уроженцев Египта, у них нашли учебные пособия, где рассказывалось, как создавать яд на основе рицина.

Глава французского МВД Жерар Колон подчеркнул, что за лицами, которые могут представлять угрозу для безопасности, ведется постоянное наблюдение, в том числе, в Telegram.

"Таким образом мы смогли выявить этот готовящийся теракт и предотвратить его", — сообщил министр.

Неделю назад террорист Хамзат Азимов напал на прохожих в квартале рядом с Парижской оперой. Он убил одного человека и ранил еще четверых. Террориста ликвидировали на месте. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).