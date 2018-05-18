Роналдиньо: к видеоповторам в футболе отношусь отрицательно

Лучший футболист мира 2005 года, чемпион мира, знаменитый игрок сборной Бразилии Роналдиньо сообщил журналистам, что он против применения техники видеоповторов в футболе. "Каждый человек имеет право на ошибку", — считает Роналдиньо, который собирается начать политическую карьеру.

"Я отрицательно отношусь к этому [применение методов пересмотра моментов матча с помощью видеотехники, — прим. ред.]. У всех есть право на ошибку, да и в футболе всегда так было – это нормально", — говорит экс-футболист.

Разговор о видеоповторах зашел в контексте прогнозов на грядущий чемпионат мира, который пройдет в июне-июле 2018 года в России. Роналдиньо верит, что его соотечественники смогут снова выиграть титул лучшей команды планеты.

"Я надеюсь, что первой станет Бразилия, — цитирует знаменитость сайт Спортбокс.Ru. – Но на чемпионате может произойти что угодно. Нам будет непросто. Но я хочу подчеркнуть, что у нас очень много молодых и талантливых ребят".

По словам Роналдиньо, чемпионат мира-2014 по футболу и Олимпиада-2016 были очень важными мероприятиями для Бразилии: "Многие люди смогли тогда заработать. Но, к сожалению, в Бразилии всё не так хорошо сейчас. Я надеюсь, что в России будут успехи после мирового первенства".