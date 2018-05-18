Авария со смертельным исходом: водитель сбил женщину на переходе и скрылся

Новые подробности в расследовании смертельного ДТП на бульваре Яна Райниса — там накануне вечером погибла пожилая женщина. На пешеходном переходе ее сбила "Тойота". По данным ГИБДД, машина была найдена вскоре после аварии. А вот водитель скрылся, его сейчас ищут. В городе действует план "Перехват".

— Машина сама уехала, скрылась с места происшествия.

— А скорость примерно какая была?

— 150 километров в час примерно была.

Скорость, с которой двигалась машина, насмерть сбившая женщину, еще предстоит установить в ходе экспертиз. Владельца автомобиля до сих пор ищут, а вот машину обнаружили быстро. Водитель, даже не остановившийся после наезда на человека, бросил ее в Митине.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Северном Тушине накануне вечером. Свидетелями того, как серебристая "Тойота" прямо на пешеходной зебре сбивает пожилую женщину, стали сразу несколько человек.

Скорая помощь прибыла к месту ДТП через считаные минуты, однако пожилая женщина погибла на месте. Теперь важно достоверно определить, кто именно сидел за рулем иномарки в момент наезда на человека.

Между тем, полиция разыскивает еще одного водителя: также накануне вечером на Алтуфьевском шоссе, уже на регулируемом пешеходном переходе, был сбит мужчина. Пострадавшего оперативно доставили в больницу. Автомобиль даже не остановился. Объявленный сразу план "Перехват" результатов пока не дал.