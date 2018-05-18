Имущество Вышинского конфискуют: он не унывает, немцы беспокоятся

Обвиняемый на Украине в госизмене журналист Кирилл Вышинский находится под наблюдением врачей. Ему доставлены необходимые медпрепараты. Общение по телефону и встречи с родственниками редактору агентства "РИА Новости Украина" запрещены.

"Он держится большим молодцом, не унывает", — отметила жена журналиста Ирина Вышинская. По ее словам, возможность встречи может появиться не ранее конца мая — начала июня. Ирина Вышинская отметила, что уже началась конфискация имущества, она не знает, насколько правомерен этот процесс. Уже конфискованы два автомобиля, сообщает РИА Новости.

Украинские СМИ делом Вышинского не заинтересовались. Правозащитники, в том числе западные, также не предлагали Ирине Вышинской помощи. Плюс в том, что никто из украинских националистов ей не угрожал.

За ситуацией вокруг агентства "РИА Новости Украина" с беспокойством следит правительство Германии. Оно призвало Киев к прозрачности, соблюдению принципов правового государства, а также международных стандартов при обеспечении свободы прессы. По предъявленным обвинениям Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Впрочем, Киев выразил желание обменять журналиста на украинского разведчика, который осужден в России.

На поруки готов взять журналиста Вышинского "Оппозиционный блок". Партия заявила, что своими действиями киевская власть наносит непоправимый вред международной репутации и имиджу Украины как демократического, правового и просто цивилизованного европейского государства, а решение об аресте Кирилла Вышинского противоречит заложенным в украинскую Конституцию принципам прав и свобод. "Оппозиционный блок" считает задачу борьбы за свободу слова и права журналистов ключевой задачей для всех демократических сил в Украине.

Служба безопасности Украины утром 15 мая провела масштабную операцию против журналистов агентства "РИА Новости Украина". Обыски прошли в киевском офисе агентства, в пресс-центре, в квартирах нескольких журналистов. При этом в качестве объяснения была представлена следующая версия: СБУ раскрыло деятельность подконтрольной России сети медиаструктур, которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

После задержания Вышинский был этапирован в Херсон. Здесь суд арестовал его на 60 дней без права внесения залога. Еще более 40 сотрудников агентства вызваны на допрос в СБУ. Все подписчики агентства будут также проверены Службой безопасности Украины на измену.

Российское посольство в Киеве потребовало немедленно освободить задержанного журналиста, который в 2015 году получил российское гражданство, а также наказать виновных в превышении должностных полномочий. Озабоченность ситуацией выразило Управление ООН по правам человека. Оно отметило рост давления на представителей СМИ на Украине. В защиту Вышинского представители ОБСЕ по свободе СМИ, а также Международная федерация журналистов.