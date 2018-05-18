Проблемы с Viber: РКН заявил, что он ни при чем

Проблемы Viber не связаны с действиями Роскомнадзора, заявил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

Ранее в мессенджере заявили о блокировке доступа к ряду используемых серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей. В компании считают, что ситуация связана с решением некоторых операторов блокировать доступ к ряду серверов, в том числе, и тех, которые используют Viber.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что не вносили IP Viber в реестр запрещенных ресурсов, и проблемы мессенджера "никак не связаны с действиями Роскомнадзора".

16 апреля РКН начали блокировку мессенджера Telegram в России – соответствующее решение вынес суд из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. После блокировки ряда IP-адресов начались массовые жалобы на сбои в работе различных интернет-ресурсов.