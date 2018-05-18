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Новое правительство России 50 минут назад
Медведев представил Путину список кандидатов на посты министров
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев представил в Сочи Владимиру Путину предложения по составу кабинета. Структуру нового кабмина президент утвердил во вторник, 15 мая.
Имена вице-премьеров в новое правительство были известны и ранее, а вот имена министров стали известны только что.
Министром цифрового развития, связи массовых коммуникаций предложено назначить Константина Носкова (ранее — Никифоров). Главой Минтранса Медведев предложил назначить первого заместителя министра ведомства Евгения Дитриха (ранее этот пост занимал Максим Соколов). На пост главы МЧС предложен Евгений Зиничев (ранее главой МЧС был Владимир Пучков), на пост министра сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (вместо Александра Ткачева).
Медведев предложил назначить губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина на пост главы Минприроды вместо Сергея Донского. Главу Амурской области Александра Козлова предложено назначить на пост руководителя Минвостокразвития.
Пост руководителя Министерства строительства и ЖКХ предложен губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву (ранее эту должность занимал Михаил Мень).
На пост министра по делам Северного Кавказа предложен Сергей Чеботарев.
На своих постах предложено оставить министров иностранных дел, культуры и обороны — Сергея Лаврова, Владимира Мединского, Сергея Шойгу. Предполагается, что свой пост сохранит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Главой МВД предложено оставить Владимира Колокольцева.
Социальный блок нового правительства практически не изменился. Премьер предложил переназначить главой Минздрава РФ Веронику Скворцову, министром труда — Максима Топилина, министром спорта — Павла Колобкова. Ольгу Васильеву премьер предложил назначить министром просвещения. Новое министерство науки и высшего образования предложено бывшему главе ФАНО Михаилу Котюкову.
Пост главы Минэкономразвития предложено сохранить за Максимом Орешкиным. Руководителем министерства юстиции предложен Александр Коновалов, главой Минэнерго — Александр Новак.
Первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов, он будет курировать финансово-экономический блок, а вице-премьерами — Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь), Константина Чуйченко предложено назначить руководителем аппарата.
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