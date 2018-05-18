Скрипали выписаны: как их лечили, останется тайной

Сергей Скрипаль также, как и его дочь, выписан из больницы. Однако медицинское учреждение в лондонском районе Солсбери все равно не хочет разглашать информацию, как и от чего лечили экс-сотрудника ГРУ, ссылаясь на врачебную тайну, пишет агентство ТАСС.

Между тем, племянница Сергея Скрипаля Виктория утверждает, что ничего не знает о судьбах своих родственников. Ни с дядей, ни с сестрой она связаться не может, их телефоны не отвечают, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров лондонского района Солсбери. Предположительно, их отравили особо токсичным нервнопаралитическим ядом под названием "Новичок". Обвинили в этом сразу Россию.

Эксперты по химическому оружию предрекали жертвам этого отравляющего вещества смерть или инвалидность. Однако Сергей и Юлия быстро пошли на поправку.