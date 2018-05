Климкин заявил, что не обсуждал с Роганом бомбежку Крымского моста, и свалил все на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не общался с американским журналистом, предложившим взорвать Крымский мост. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I’ve never spoken to the man and sincerely the article isn’t worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn’t matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX