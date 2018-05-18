Климкин заявил, что не обсуждал с Роганом бомбежку Крымского моста, и свалил все на Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не общался с американским журналистом, предложившим взорвать Крымский мост. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I’ve never spoken to the man and sincerely the article isn’t worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn’t matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 мая 2018 г.

"Только что прочитал твит Тома Рогана. Забавно. Я никогда не говорил с этим человеком, и, откровенно говоря, статья не стоит того, чтобы ее комментировать. Не уверен, хочет ли он представить меня героем или преступником. На самом деле это не имеет значения. Похоже на еще одну провокацию России", — пишет Климкин.

Как сообщалось ранее, в интернет-газете Washington Examiner 15 мая журналист Том Роган в своей колонке предложил Украине разбомбить Крымский мост.

В СК РФ накануне возбудили уголовное дело против журналиста.

Позже Роган написал на своей странице в Twitter, что "замечательно поговорил" с Климкиным, который якобы пообещал помочь, если Россия попытается послать его в колонию особого режима "Черный дельфин".

При этом украинские власти не подтверждали факт телефонного разговора с американским журналистом, передает РИА Новости.

В пятницу СК России возбудил дело против редактора Washington Examiner по статье о распространении материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов.

Крымский мост, соединивший Краснодарский край и Крым, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, поток автотранспорта запущен 16 мая. Начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 года, однако работы удалось завершить со значительным опережением.