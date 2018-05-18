Головин в списке лучших молодых футболистов Лиги Европы

Хавбек футбольной сборной России и столичного ЦСКА Александр Головин включен в список лучших молодых игроков Лиги Европы сезона-2017-2018 по версии официального сайта УЕФА. В минувшем сезоне Головин провёл пять матчей в евротурнире, забив два мяча.

В список молодых талантов Лиги Европы в средней линии также вошли полузащитники Уссем Ауа, Тангай Н'Домбеле (оба – "Лион"), Эйнсли Мэйтленд-Найлс ("Арсенал"), Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"), Виктор Цыганков ("Динамо" Киев), Родриго Эрнандес ("Вильярреал"), Амаду Айдара ("Лейпциг").

В других линях талантов оказалось гораздо меньше, сообщает Чемпионат.Ru: в списке один вратарь – Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), один защитник – Деотшанкюль Юпамекано ("Лейпциг") и два форварда – Адемола Лукман ("Эвертон") и Патрик Кутроне ("Милан").