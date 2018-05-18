Полицейские в США застрелили мужчину, угрожавшего им пневматическим пистолетом. Видео
Полиция округа Джексон, расположенного в штате Мичиган, обнародовала кадры инцидента с летальным исходом, в котором приняли участие пять сотрудников правоохранительных органов, произошедшего 11 марта текущего года.
Работник магазина сообщил оператору службы 911 о том, что неизвестный ему злоумышленник с пистолетом ограбил его предприятие. Через некоторое время патрульные обнаружили мужчину, по приметам похожего на подозреваемого.
Стражи порядка попытались вступить в диалог с предполагаемым преступником, однако он не подчинился командам офицеров и направил в их сторону оружие, после чего правоохранители открыли огонь на поражение.
Подозреваемый, впоследствии опознанный как Кеннет Таунли, 47 лет от роду, получил пять огнестрельных ранений и скончался во время операции в больнице, куда его доставили сразу после ЧП.
В ходе расследования было установлено, что мужчина угрожал полицейским пневматическим пистолетом.
Известно, что Таунли, являющийся бездомным, вышел на свободу накануне инцидента после того, как отбыл месячный срок за кражу. За сутки, помимо ограбления магазина, он успел отобрать кошелек у женщины и предпринять неудачную попытку угона автомобиля, а также похитить тот самый пневматический пистолет из оружейной лавки.
Комиссия, изучавшая обстоятельства применения табельного оружия полицейскими, сочла действия стражей порядка верными и полностью соответствовавшими обстановке.
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