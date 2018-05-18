Тема:

Экология 32 минуты назад

Новости Наука

18 мая 201814:16 Евгения Ефимова

Треть охраняемых природных зон страдает от воздействия человека

32,8 процента охраняемых земель находится под "сильным давлением людей".
Фото Global Look Press.

Строительство дорог, деятельность фермеров и лесозаготовителей разрушают по меньшей мере одну треть из 200 тысяч охраняемых районов мира, где, как предполагается, природа остаётся нетронутой. Об этом сообщили австралийские исследователи.

Недавно учёные провели самое крупное изучение воздействия человека на охраняемые зоны. Оказалось, что 32,8 процента подобных земель находится под "сильным давлением людей", пишут авторы работы.

Отмечается, что находящиеся под угрозой охраняемые районы занимают площадь в шесть миллионов квадратных километров, что, например, в два раза превышает площадь Аляски.

"Правительства утверждают, что эти места защищены с целью сохранения природы, но на самом деле они не защищены", — говорит ведущий автор исследования Джеймс Уотсон (James Watson) из Квинслендского университета.

По его мнению, это одна из причин, по которой биоразнообразие всё ещё находится в катастрофическом упадке, несмотря на то, что всё больше и больше земель начинают охраняться.

К слову, не так давно авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что биоразнообразие Земли опустилось ниже безопасного для людей уровня. И, между прочим, человечество уничтожает биологические виды в тысячу раз быстрее естественного темпа.

В соответствии с Айтинскими целями (Aichi targets), установленными Конвенцией о биологическом биоразнообразии, провозглашённой на "Саммите Земли" (Earth Summit) в Рио-де-Жанейро в 1992 году, к 2020 году страны должны сделать 17 процентов своей земной поверхности охраняемыми зонами.

Между тем Уотсон и его коллеги выяснили, что из 111 стран, утверждавших, что выполнили обещанное, 74 страны фактически не сделали этого. Как говорит учёный, землям в этих странах наносится ущерб в результате деятельности людей.

"Мы обнаружили крупную дорожную инфраструктуру — автомобильные дороги, промышленное сельское хозяйство и даже целые города, которые образовались внутри границ мест, которые должны были быть отведены для охраны природы. У более 90 процентов охраняемых районов, таких, как национальные парки и природные заповедники, есть некоторые признаки ущерба от деятельности человека", — говорит одна из исследовательниц Кендалл Джонс (Kendall Jones).

В ходе работы была использована наиболее полная глобальная карта антропогенного воздействия на окружающую среду — экологический след — для анализа деятельности человека на почти 50 тысячах охраняемых территорий.

Специалисты разделили все территории, а затем изучали каждый из регионов с учётом восьми способов воздействия человека на природу – дороги, интенсивное сельское хозяйство и уличное освещение. (Между прочим, световое загрязнение признано очередной угрозой для опылителей.)

Оказалось, что наиболее пострадавшие охраняемые районы находятся в Западной Европе, Южной Азии и Африке.

Есть и положительное наблюдение: 42 процента охраняемых земель практически не страдают от вмешательства человека.

Уотсон говорит, что некоторые места можно назвать образцами для подражания, например, камбоджийский природоохранный центр Keo Seima Wildlife Sanctuary, где обитают гиббоны и 25 видов хищников.

Другое место – национальный парк Мадиди в Боливии, где можно встретить огромное количество ягуаров, пум, амазонских дельфинов и обезьян из рода прыгунов (Plecturocebus aureipalatii). Последние впервые были открыты в 2004 году.

"Они хорошо обеспечены ресурсами и имеют целевую поддержку со стороны правительственных и неправительственных организаций, но, к сожалению, это слишком редкая история", — говорит Уотсон.

По мнению Уильяма Лоуренса (William Laurance) из австралийского Университета Джеймса Кука, создание нового парка – только начало. Специалист изучал вред, причинённый беспорядочным дорожным строительством. Он считает, что необходимо защищать охраняемые районы, поскольку именно они вносят значительный вклад в сохранение биоразнообразия Земли.

Результаты исследования представлены в научном издании Science.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о появлении в США самого большого в мире "синего парка" для защиты жизни океана. А Шри-Ланка станет первой страной, взявшей под охрану мангровые леса.

Ранее по теме

Сейчас

14:51

"Бодрому и свежему" Пирумову в суд вызвали скорую

14:23

"Гроздь гранат залетела в окопы": подробности ранения журналистов ВГТРК в Донбассе

14:07

Климкин заявил, что не обсуждал с Роганом бомбежку Крымского моста

13:49

Медведев представил Путину список кандидатов на посты министров

13:18

При обстреле, в котором погиб Мамай, ранен звукооператор ВГТРК

13:00

ЕС пошел против американских санкций

12:37

Сергей Скрипаль выписан из больницы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Медведев представил Путину список кандидатов на посты министров

Медведев представил Путину список кандидатов на посты министров

48 минут назад
При обстреле, в котором погиб Мамай, ранен звукооператор ВГТРК

При обстреле, в котором погиб Мамай, ранен звукооператор ВГТРК

1 час назад
Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение

Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение

3 часа назад
На западе Украины костями советских военнопленных отштукатурили школу

На западе Украины костями советских военнопленных отштукатурили школу

2 часа назад
Скрипали выписаны: как их лечили, останется тайной

Скрипали выписаны: как их лечили, останется тайной

30 минут назад
Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер

Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер

17 минут назад
ЕС пошел против американских санкций

ЕС пошел против американских санкций

1 час назад
Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

14.05.2018 09:12
Имущество Вышинского конфискуют: он не унывает, немцы беспокоятся

Имущество Вышинского конфискуют: он не унывает, немцы беспокоятся

28 минут назад
Пьяный водитель выдавил стекло в полицейской машине после задержания

Пьяный водитель выдавил стекло в полицейской машине после задержания

49 минут назад
Заусенцы отправили на ремонт несколько десятков "Фольксвагенов"

Заусенцы отправили на ремонт несколько десятков "Фольксвагенов"

58 минут назад
Николай Караченцов вернулся из Израиля после курса лучевой терапии

Николай Караченцов вернулся из Израиля после курса лучевой терапии

1 час назад
Террористы в Telegram обсуждали, взрывать французов или травить

Террористы в Telegram обсуждали, взрывать французов или травить

1 час назад
Путин и Асад обсудили вывод из Сирии нелегитимных иностранных войск

Путин и Асад обсудили вывод из Сирии нелегитимных иностранных войск

1 час назад
Песков и Альтмайер прокомментировали заявления американцев по "Северному потоку-2"

Песков и Альтмайер прокомментировали заявления американцев по "Северному потоку-2"

1 час назад
Погода на выходные: жару охладят ливни и град

Погода на выходные: жару охладят ливни и град

1 час назад
Стало известно, когда будет представлен новый BMW X5

Стало известно, когда будет представлен новый BMW X5

2 часа назад
Андрей Малахов объявляет сбор средств для девушки, пострадавшей в страшном ДТП

Андрей Малахов объявляет сбор средств для девушки, пострадавшей в страшном ДТП

2 часа назад
Житель Пскова на глазах полицейских протаранил столб и погиб

Житель Пскова на глазах полицейских протаранил столб и погиб

2 часа назад
Сочинский водитель переехал мужчину после спора на тротуаре

Сочинский водитель переехал мужчину после спора на тротуаре

2 часа назад
Израиль не собирается бомбить российских военных в Сирии

Израиль не собирается бомбить российских военных в Сирии

2 часа назад
Журналист Washington Examiner уточнил, как нужно уничтожить Крымский мост

Журналист Washington Examiner уточнил, как нужно уничтожить Крымский мост

2 часа назад
В гольф-клубе Трампа прогремели выстрелы

В гольф-клубе Трампа прогремели выстрелы

2 часа назад
Вучич рассказал о телефонных разговорах с Путиным

Вучич рассказал о телефонных разговорах с Путиным

2 часа назад
Робомуха впервые полетела без проводов

Робомуха впервые полетела без проводов

3 часа назад
В воздух поднялся новейший серийный вертолет

В воздух поднялся новейший серийный вертолет

3 часа назад
"Кино" зародилось в Крыму

"Кино" зародилось в Крыму

3 часа назад
Гонки с препятствиями на похищенных автомобилях устроили ирландцы в честь разбившегося мотоциклиста

Гонки с препятствиями на похищенных автомобилях устроили ирландцы в честь разбившегося мотоциклиста

3 часа назад
Кран рухнул на катер во время неудачного спуска на воду в Иркутской области. Видео

Кран рухнул на катер во время неудачного спуска на воду в Иркутской области. Видео

3 часа назад
В США контейнер с боеприпасами упал на крышу начальной школы

В США контейнер с боеприпасами упал на крышу начальной школы

3 часа назад
Опубликовано видео эффектной коммунальной аварии в Барнауле

Опубликовано видео эффектной коммунальной аварии в Барнауле

4 часа назад
Безопасность в Арктике обеспечат самые крупные боевые самолеты в мире

Безопасность в Арктике обеспечат самые крупные боевые самолеты в мире

4 часа назад
Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы

Футболисты сборной России назвали свои любимые мультфильмы

4 часа назад
Это многое объясняет: конгрессмены США оказались геймерами

Это многое объясняет: конгрессмены США оказались геймерами

4 часа назад
С рейса Москва - Махачкала сняли пассажира, угрожавшего взорвать самолет

С рейса Москва - Махачкала сняли пассажира, угрожавшего взорвать самолет

4 часа назад
Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

Cамые дешевые курорты для россиян этим летом

4 часа назад
Новостройки в Новой Москве продаются вдвое быстрее, чем в "старой"

Новостройки в Новой Москве продаются вдвое быстрее, чем в "старой"

4 часа назад
Вести.net: Google запустит платный YouTube в России

Вести.net: Google запустит платный YouTube в России

5 часов назад
Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе

Человеческие кровати грязнее лежанок шимпанзе

5 часов назад
Гособоронзаказ и проект "Кортеж". Сергей Чемезов отчитался о работе "Ростеха"

Гособоронзаказ и проект "Кортеж". Сергей Чемезов отчитался о работе "Ростеха"

5 часов назад
Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

Хит-парад. Самые дорогие в мире серийные SUV

12 часов назад
Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

Симфонический оркестр Татарстана исполнит Шестую симфонию Малера

16.05.2018 22:02
Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

Концерт к юбилею: звезды мюзиклов споют хиты Уитни Хьюстон

14.05.2018 17:55
Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

Чайковский и Рахманинов: Консерватория приглашает на фортепианные концерты

14.05.2018 16:05
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30