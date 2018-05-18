Треть охраняемых природных зон страдает от воздействия человека

Строительство дорог, деятельность фермеров и лесозаготовителей разрушают по меньшей мере одну треть из 200 тысяч охраняемых районов мира, где, как предполагается, природа остаётся нетронутой. Об этом сообщили австралийские исследователи.

Недавно учёные провели самое крупное изучение воздействия человека на охраняемые зоны. Оказалось, что 32,8 процента подобных земель находится под "сильным давлением людей", пишут авторы работы.

Отмечается, что находящиеся под угрозой охраняемые районы занимают площадь в шесть миллионов квадратных километров, что, например, в два раза превышает площадь Аляски.

"Правительства утверждают, что эти места защищены с целью сохранения природы, но на самом деле они не защищены", — говорит ведущий автор исследования Джеймс Уотсон (James Watson) из Квинслендского университета.

По его мнению, это одна из причин, по которой биоразнообразие всё ещё находится в катастрофическом упадке, несмотря на то, что всё больше и больше земель начинают охраняться.

К слову, не так давно авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что биоразнообразие Земли опустилось ниже безопасного для людей уровня. И, между прочим, человечество уничтожает биологические виды в тысячу раз быстрее естественного темпа.

В соответствии с Айтинскими целями (Aichi targets), установленными Конвенцией о биологическом биоразнообразии, провозглашённой на "Саммите Земли" (Earth Summit) в Рио-де-Жанейро в 1992 году, к 2020 году страны должны сделать 17 процентов своей земной поверхности охраняемыми зонами.

Между тем Уотсон и его коллеги выяснили, что из 111 стран, утверждавших, что выполнили обещанное, 74 страны фактически не сделали этого. Как говорит учёный, землям в этих странах наносится ущерб в результате деятельности людей.

"Мы обнаружили крупную дорожную инфраструктуру — автомобильные дороги, промышленное сельское хозяйство и даже целые города, которые образовались внутри границ мест, которые должны были быть отведены для охраны природы. У более 90 процентов охраняемых районов, таких, как национальные парки и природные заповедники, есть некоторые признаки ущерба от деятельности человека", — говорит одна из исследовательниц Кендалл Джонс (Kendall Jones).

В ходе работы была использована наиболее полная глобальная карта антропогенного воздействия на окружающую среду — экологический след — для анализа деятельности человека на почти 50 тысячах охраняемых территорий.

Специалисты разделили все территории, а затем изучали каждый из регионов с учётом восьми способов воздействия человека на природу – дороги, интенсивное сельское хозяйство и уличное освещение. (Между прочим, световое загрязнение признано очередной угрозой для опылителей.)

Оказалось, что наиболее пострадавшие охраняемые районы находятся в Западной Европе, Южной Азии и Африке.

Есть и положительное наблюдение: 42 процента охраняемых земель практически не страдают от вмешательства человека.

Уотсон говорит, что некоторые места можно назвать образцами для подражания, например, камбоджийский природоохранный центр Keo Seima Wildlife Sanctuary, где обитают гиббоны и 25 видов хищников.

Другое место – национальный парк Мадиди в Боливии, где можно встретить огромное количество ягуаров, пум, амазонских дельфинов и обезьян из рода прыгунов (Plecturocebus aureipalatii). Последние впервые были открыты в 2004 году.

"Они хорошо обеспечены ресурсами и имеют целевую поддержку со стороны правительственных и неправительственных организаций, но, к сожалению, это слишком редкая история", — говорит Уотсон.

По мнению Уильяма Лоуренса (William Laurance) из австралийского Университета Джеймса Кука, создание нового парка – только начало. Специалист изучал вред, причинённый беспорядочным дорожным строительством. Он считает, что необходимо защищать охраняемые районы, поскольку именно они вносят значительный вклад в сохранение биоразнообразия Земли.

Результаты исследования представлены в научном издании Science.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о появлении в США самого большого в мире "синего парка" для защиты жизни океана. А Шри-Ланка станет первой страной, взявшей под охрану мангровые леса.