"Ночь музеев", уличный фестиваль и рыбная неделя: выходные в Москве не испортит даже дождь

Ближайшие выходные — самое время вспомнить, что Москва — порт пяти морей, и сходить на фестиваль "Рыбная неделя". Тех, кто предпочитает духовную пищу, приглашают в музеи ночью. Можно, например, заглянуть в музейное хранилище или забраться на крышу, чтобы поучаствовать в карнавале. Найдут себе занятие и любители спорта — нужно только одеться по погоде.

На смену вчерашней жаре в Москву пришла достаточно комфортная погода — плюс 23. Правда, в течение дня в некоторых районах возможен небольшой дождь. А вот в выходные, по прогнозам синоптиков, ливни уже накроют весь московский регион. Кроме того, заметно похолодает.

В субботу — плюс 20, при этом будет весь день идти дождь с сильным ветром и грозой. А в воскресенье может вернуться апрельская погода — это около 12-15 градусов и также дождь. Правда, синоптики успокаивают: майские теплые дни опять наступят на следующей неделе.

От непогоды можно спрятаться в музеях Москвы, которые совершенно бесплатно ждут всех посетителей в ночь с 19 на 20 мая. Например, в Пушкинском музее из хранилищ достанут уникальные предметы, не представленные в экспозиции.

В Музеях Московского Кремля расскажут об истории изготовления Мальтийской короны, покажут старинные документы и раскроют секреты кремлевских кладов. В Историческом музее ночью будут происходить настоящие чудеса: посетителям предложат пройти квест, во время которого они смогут увидеть давно утраченный перстень Александра Пушкина.

А в Музей кино на ВДНХ приходите вместе с детьми: в четыре часа дня там открывается интерактивная выставка-приключение "Куклы 2.0" с волшебным городом, населенным любимыми персонажами мультфильмов.

Акция будет проходить и в парке Горького: в ночь с субботы на воскресенье на крыше музея будет красочный карнавал в духе 30-х годов. Кураторы музея достанут из архивов самые яркие и необычные костюмы, предложат их примерить и сделать фото с лучшим видом на Москву.

В субботу на территории дизайн-завода "Флакон" пройдет фестиваль уличной культуры: это большая танцплощадка, громкая музыка, тюнингованные машины, граффити и экстремальные виды спорта.

Не пропустите фестиваль "Рыбная неделя": 10 регионов России привезли более 100 видов продукции — королевские крабы с Камчатки, копченые угри из Калининграда, икра с Сахалина и многое другое. Попробовать и купить все это можно на семи фестивальных площадках в центре Москвы, а также на Профсоюзной улице и в Зеленограде.

А воскресенье надевайте дождевики и садитесь на велосипеды: в 12 часов дня на Садовом кольце пройдет Московский велопарад. Присоединиться сможет каждый желающий.