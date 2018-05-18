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Российские СМИ на Украине 10 минут назад

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18 мая 201814:38

У посольства Украины в Москве началась акция в поддержку журналистов

Владимир Гердо/ТАСС

У украинского посольства в Москве началась акция в поддержку журналистов агентства "РИА Новости Украина". У дому 18 в Леонтьевском переулке призвала прийти главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Пикет был согласован в мэрией Москвы. Число участников не должно превышать 300 человек, которые разместятся на тротуаре.

Поводом к акции поддержки стало задержание в Киеве главного редактора агентства "РИА Новости Украина" и проведение обысков в агентстве, пресс-центре, а также в квартирах некоторых журналистов. В частности обыск прошел дома у корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко, главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Бородина и Лысенко, как еще четыре десятка журналистов агентства, вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

Маргарита Симоньян посчитала происходящее местью за открытие Крымского моста через Керченский пролив. Мост связал два российских побережья – Крымское и Таманское.

Действия Киева в отношении журналистов "РИА Новости Украина" неприемлемы, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров. Российские дипломаты назвали действия Киева произволом. А посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве высказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. В действиях Киева он увидел нарушение Хельсингского заключительного акта, позволяющие журналистам из одной страны-участницы ОБСЕ вести свою профессиональную деятельность в другой. ОБСЕ продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ на Украине.

В Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кирилл Вышинский обвиняется на Украине в шпионаже. По этой статье ему грозит до 15 лет тюрьмы. Киев, не дожидаясь приговора суда, уже начал конфискацию имущества журналиста – у семьи журналиста отобраны два автомобиля.

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