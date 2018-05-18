"Гроздь гранат залетела в окопы": подробности ранения журналистов ВГТРК в Донбассе

Съемочная группа ВГТРК находилась на передовой, когда попала под обстрел в Донбассе. Журналисты были рядом с командиром подразделений ополчения ДНР "Пятнашка" Олегом Мамиевым, когда он был смертельно ранен, рассказал корреспондент ВГТРК Александр Сладков в эфире программы "60 минут. По горячим следам" на телеканале "Россия 1".

Видео обстрела было показано в эфире.

Сладков рассказал, что журналисты снимали обстрел и последующий бой в районе населенного пункта Крутая Балка. "Павел Выдрин и Игорь Уклеин находились совсем рядом с Олегом Мамиевым. Я был там тоже, но пострадал больше всех Игорь Уклеин, и Павлу Выдрину досталось. Гроздь гранат залетела в окопы, разорвалась", — сообщил журналист.

Инцидент произошел около полуночи в четверг. Звукорежиссера Игоря Уклеина с тяжелой контузией доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает, но он частично потерял слух.

Олег Мамиев получил смертельные ранения осколками гранат. Сладков подчеркнул, что его гибель – личная трагедия. "Этот человек к нам хорошо относился, в какой-то степени опекал нас", — рассказал журналист. "Это потеря для всей республики, сейчас готовятся к прощанию", — добавил он.

В Донбассе продолжается война и продолжаются обстрелы, и среди этого живет огромное количество мирных жителей.