Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер

Григорий Лепс проходит обследование в больнице, однако его здоровью ничего не угрожает, сообщила ТАСС пресс-секретарь знаменитого певца Наталья Мостакова.

По ее словам, с Григорием Викторовичем все в порядке, и он находится в больнице на обследовании.

"Состояние артиста не представляет никаких угроз или опасений", — сказала Мостакова. При этом она отказалась подтвердить или опровергнуть информацию о травме, которая ранее появилась в СМИ.

В частности, сайт РЕН ТВ сообщил, что Лепс госпитализирован в одну из московских больниц с переломами ребер.