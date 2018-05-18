Представители Королевского колледжа Лондона провели исследование, в ходе которого выяснили, что атеисты скучают чаще верующих. В эксперименте участвовали около 1,5 тысячи христиан, иудеев, буддистов, индуистов, мусульман, агностиков и атеистов, сообщает Psy Post.

Участников исследования попросили расшифровать со слуха отрывок из инструкции к газонокосилке. В итоге неверующие первые заскучали, попросив дать им более интересное и осмысленное задание.

Исследователи сделали вывод, что религия наполняет жизнь верующих смыслом, избавляет их от скуки, однако притупляет интерес к познанию чего-то нового.

"Верующие редко скучают и зачастую не стремятся занять себя каким-то делом, которое придавало бы смысл их жизни", — отметили исследователи.

Впрочем, пишут ученые, скука – важная часть жизни каждого человека, так как она служит ключом к мотивации.

"Задумываясь над тем, что время утекает сквозь пальцы, мы часто начинаем заниматься какими-нибудь полезными делами. От волонтерства и благотворительности до уборки дома", — пишут психологи о пользе скуки.