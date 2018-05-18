Павел Колобков сохранил пост министра спорта в новом правительстве

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Павлу Колобкову должность министра спорта. Знаменитый фехтовальщик занимал эту должность в предыдущем правительстве.

"Министр спорта — Колобков Павел Анатольевич", – сказал премьер на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства сообщил об одобрении представленных ему кандидатур на посты вице-премьеров и министров.

Олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира в фехтовании на шпагах Павел Колобков был назначен министром спорта России 16 октября 2016, заменив на этом посту Виталия Мутко. С октября 2010 по октябрь 2016 Павел Анатольевич занимал должность заместителя министра.