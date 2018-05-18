Порошенко подписал указ об антироссийских санкциях

Президент Украины Петр Порошенко подписал очередные персональные санкции против ряда российских физических и юридических лиц. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства и уже вступил в силу, сообщает агентство ТАСС.

Киев вводит те же ограничения, что и Соединенные Штаты 6 апреля, продляет уже действующие санкции и добавляет новые. Например, против неких лиц, кого на Украине считают киберагрессорами, против людей, которых подозревают в том, что они незаконно удерживают граждан Незалежной на территории России, и, наконец, против некоторых членов Государственной Думы и Совета Федерации РФ. Однако, что это за "агрессоры" или "похитители", пока неизвестно.

Ранее Штаты опубликовали новый санкционный список из 38 пунктов. В нем оказались такие крупные компании, как "Рособоронэкспорт" и "Русал", или, например, топ-менеджеры вроде главы "Газпрома" Алексея Миллера, руководителя банка ВТБ Андрея Костина и владельца "Реновы" Виктора Вексельберга.