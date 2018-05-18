Путин и Медведев пообщались с Меркель после вручения ей белых роз
В Сочи президент РФ Владимир Путин встретил канцлера Германии Ангелу Меркель вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, перед переговорами они втроем коротко пообщались.
Российский лидер поприветствовал немецкого канцлера у входа в свою резиденцию Бочаров ручей, они обменялись рукопожатиями, Путин подарил ей букет белых роз.
Здесь же Меркель увидела Медведева, который покидал резиденцию после встречи с главой государства. Они также пожали друг другу руки и немного пообщались. "Поздравляю", — сказала премьеру РФ канцлер, которая прекрасно говорит по-русски. В свою очередь, Медведев сообщил ей, что Путин только что сформировал новое правительство.
Ранее сообщалось, что Ангела Меркель намерена обсудить с Владимиром Путиным иранское соглашение, Сирию и Украину, но не собирается касаться темы санкций, передает РИА Новости.
Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле отметил, что немецкий бизнес ждет от переговоров конкретных результатов, которые облегчат работу компаний.
Он подчеркнул, что перед Меркель стоит цель убедить Путина не вводить штрафные меры в отношении компаний, которые должны соблюдать иностранные санкции. По его мнению, такие меры стали бы "серьезным бременем для германо-российских экономических отношений, которые испытывают как раз сейчас небольшой подъем".
Бюхеле отметил также, что недопустимо превращать "экономику в игру разных режимов санкций — в этой игре нет победителей".
По его словам, встреча с президентом Путиным проходит в правильное и важное время. Бюхеле также добавил, что "новое федеральное правительство придает большое значение диалогу с Россией, как это было заявлено в коалиционном соглашении".
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