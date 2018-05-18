Джиро д'Италия. Планкарт из Katusha-Alpecin в шаге от подиума

Веломногодневка "Джиро д'Италия" приближается к своему экватору. 214 км 12-го этапа гонки между городками Озимо и Имола выиграл ирландский гонщик BORA-Hansgrohe Сэм Беннет. Бельгиец Батист Планкарт из российско-швейцарской Katusha-Alpecin занял четвертое место.

Очередной этап был равнинным, но, тем не менее, основной пелетон "привез" ряду других группировок от 1 до 5 минут преимущества. Так россияне из Katusha-Alpecin Максим Бельков и Вячеслав Кузнецов приехали на финиш с отставанием в 3 мин. 4 сек. в девятом десятке гонщиков.

Беннетт показал время 4 часа 49 мин. 34 сек. Вторым был голландец Дэнни Ван Поппель (LottoNL-Jumbo), третьим – итальянец Никколо Бонифацио (Bahrain Merida). Планкарт проиграл призерам полколеса, португалец из Katusha-Alpecin Жозн Гонсалвеш приехал на финиш 33-м.

Тройка лидеров общего зачета не изменилась: Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott), Том Дюмулен (Голландия, Sunweb), Тибо Пино (Франция, FDJ). Гонсалвеш сохранил 20-е место в классификации розовой майки с отставанием от лидера в 5 мин. 21 сек.