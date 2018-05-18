Киевские коллекторы пришли отнимать квартиру и были расстреляны ее владельцем

Процедура изъятия квартиры, скрупулезно записываемая сборщиками долгов на видео, не удалась: собственник, увидев, что на его двери меняют замки, достал травматическое оружие и потребовал от непрошеных гостей удалиться.

Когда коллекторы не вняли угрозам рассерженного пенсионера, он выстрелил из пистолета в одного из отступающих мужчин, и после этого сборщики долгов предпочли уйти.

О пострадавших в данном происшествии пока что ничего не сообщается.