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Новое правительство России 57 минут назад
Обновленный кабмин: указы о назначениях подписаны
Президент Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства, в котором будет 10 заместителей председателя и 22 министра.
После встречи с президентом глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что правительство сформировано и дееспособно.
"Можно работать, так что мы идем на контакт", — сказал премьер-министр.
Как сообщила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, первое заседание новое правительство проведет в начале следующей недели, до старта Петербургского экономического форума.
Портфель министра по делам Северного Кавказа получил Сергей Чеботарев. До этого он был замначальника Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
Минкомсвязи президентским указом преобразовано в Министерство цифрового развития, его возглавит Константин Носков. До нового назначения он руководил Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации.
Министром природных ресурсов и экологии назначен Дмитрий Кобылкин, до этого он руководил Ямало-Ненецким автономным округом.
Портфель министра по развитию Дальнего Востока получил Александр Козлов, он был губернатором Амурской области.
Пост министра сельского хозяйства занял Дмитрий Патрушев, ранее занимавший пост председателя правления Россельхозбанка.
Министерство транспорта возглавит Евгений Дитрих, он несколько лет проработал первым замминистра транспорта.
В качестве министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выбран Евгений Зиничев, до этого он был исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, работал замдиректора ФСБ.
Министром строительства и коммунального хозяйства станет Владимир Якушев, ранее он возглавлял Тюменскую область.
Указом президента Минобрнауки разделилось на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое возглавила Ольга Васильева, до этого руководившая Минобрнауки, второе — Михаил Котюков, до этого руководил ФАНО.
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