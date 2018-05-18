Киселев обвинил Порошенко в зачистке медиапространства

Арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского направлен на то, чтобы зачистить медиапространство для переизбрания Петра Порошенко президентом Украины.

Как передает ТАСС, об этом на митинге перед московским посольством Украины в поддержку арестованного коллеги заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

По его словам, украинцы разочаровались в политике и политических институтах и вообще, в соседней стране нет персонажей, чей рейтинг был бы выше 15%.

Что касается нынешнего руководителя Украины, то по мнению Киселева, его рейтинг у сограждан достигает едва ли 4%, "и он хочет зачистить медиапространство в канун так называемых президентских выборов, технического продления собственного присутствия на посту президента страны".

Киселев проинформировал собравшихся, что есть разные идеи насчет освобождения Вышинского. В том числе, обмен на кого-то из граждан Украины, арестованых в России. Он привел в пример Романа Сущенко и Олега Сенцова, подчеркнув, что "это люди, которые сидят за терроризм и подрывную деятельность, Кирилл ничем подобным не занимался, то есть этот обмен будет, конечно же, не эквивалентным, заведомо".

Киселев считает, что для освобождения Вышинского все средства хороши, он должен быть на свободе.

В свою очередь, выступая на митинге, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян подчеркнула, что Вышинского обвиняют в профессиональной деятельности, "в том, что он писал то, что видел — в Крыму, на Украине".

Между тем, Служба безопасности Украины начала допрос свидетелей по делу Кирилла Вышинского, которому предъявлено обвинение в государственной измене, из числа сотрудников агентства "РИА Новости Украина".