Эквадор лишил Ассанжа охраны после расследования о растрате

Президент Эквадора Ленин Морено распорядился снять дополнительную охрану с посольства южноамериканской страны в Лондоне после публикации расследования о том, что на обеспечение безопасности основателя WikiLeaks тратилось около 66 тысяч долларов в месяц.

Заявление о сокращении расходов на охрану Ассанжа появилось в официальном "Твиттере" властей Эквадора.

COMUNICADO OFICIAL | Se retira de forma inmediata cualquier tipo de seguridad adicional de la embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra. pic.twitter.com/2VI5Bljstj — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 18 мая 2018 г.

"С этого момента в дипломатической миссии должно быть обычное для посольств количество сотрудников", — говорится в заявлении.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он опасается экстрадиции в США по делу о разглашении секретных данных. Если основатель WikiLeaks покинет территорию дипмиссии, его арестуют.

Согласно свежему расследованию, за 6 лет на охрану Ассанжа было потрачено не меньше пяти миллионов долларов. В эту сумму входила оплата работы тайных агентов, а также обслуживание камер систем видеонаблюдения.

Бюджет одобрил предыдущий президент Эквадора Рафаэль Корреа. Эксперты считают, что Эквадор переживал из-за имиджа страны, поэтому делал все, чтобы обеспечить основателю WikiLeaks лучшие условия.