Яковенко предложил Скрипалям лично отказаться от услуг посольства

Российские дипломаты очень рады выздоровлению Сергея Скрипаля и хотят его увидеть, но такой возможности до сих пор не представилось, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Он добавил, что даже если бывший полковник ГРУ не желает встречаться с соотечественниками, ему все равно надо сказать это лично. Так как сотрудники внешнеполитического ведомства должны убедиться, что Скрипаль жив, здоров и ему действительно не нужна помощь российских дипломатов.

Помимо прочего, Александр Яковенко заявил, что не считает экс-сотрудника ГРУ предателем. Он свободный человек и урегулировал все вопросы с Россией, отметил посол.

Напомним, сегодня Сергей Скрипаль выписался из больницы. Однако медицинское учреждение в лондонском районе Солсбери все равно не хочет разглашать информацию, как и от чего лечили бывшего полковника ГРУ, ссылаясь на врачебную тайну.

Племянница Скрипаля Виктория утверждает, что ничего не знает о судьбе своего родственника. Ни с дядей, ни с сестрой она связаться не может, их телефоны не отвечают.