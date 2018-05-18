Москву накрыла гроза: лить будет до утра

До утра субботы продлится обрушившаяся на Москву в 12 часов майская гроза. За 18 и 19 мая на российскую столицу прольется до трети месячной нормы осадков, ожидает главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавляет, что грозы и дожди будут носить кратковременный характер. Но в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра до 17 метров в секунду.

Ливень в Москве на работу общественного транспорта не повлиял, сообщает РИА Новости. Ожидается, что местами выпадет до 19 миллиметров осадков.

"Метро, наземный транспорт и электрички работают штатно и готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды", — подтвердили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ранее из-за ожидавшейся грозы москвичам городские власти рекомендовали пересесть на городской транспорт. Затруднения в движении уже отмечаются на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце, на улицах Новый Арбат, Остоженка, Моховая, на Пречистенской набережной, Большом Каменном мосту, Кремлевской и Софийской набережной, на Кутузовском проспекте, Чистопрудном и Рождественском бульварах. На 15 часов 20 минут пробки в Москве оцениваются сервисов Яндекс-Пробки в 7 баллов. К 18 часам ожидаются пробки в 9 баллов по 10-балльной системе.

Между тем, на круглосуточный режим работы из-за обильных осадков перешли бригады ГУП "Мосводосток". На московские улицы выехало более 270 машин. Устранять проблемы с подтоплениями, если они возникнут, будут 370 бригад, в которые входят более 1100 сотрудников "Москодостока".

Заявки на вызов бригады в случае образования скоплений воды принимает круглосуточная центральная диспетчерская служба "Мосводостока" по телефону: 8 (495) 657-87-03.