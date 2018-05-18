Москву накрыла гроза: лить будет до утра
До утра субботы продлится обрушившаяся на Москву в 12 часов майская гроза. За 18 и 19 мая на российскую столицу прольется до трети месячной нормы осадков, ожидает главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавляет, что грозы и дожди будут носить кратковременный характер. Но в Москве объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра до 17 метров в секунду.
Ливень в Москве на работу общественного транспорта не повлиял, сообщает РИА Новости. Ожидается, что местами выпадет до 19 миллиметров осадков.
"Метро, наземный транспорт и электрички работают штатно и готовы принять всех желающих спрятаться от непогоды", — подтвердили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Ранее из-за ожидавшейся грозы москвичам городские власти рекомендовали пересесть на городской транспорт. Затруднения в движении уже отмечаются на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце, на улицах Новый Арбат, Остоженка, Моховая, на Пречистенской набережной, Большом Каменном мосту, Кремлевской и Софийской набережной, на Кутузовском проспекте, Чистопрудном и Рождественском бульварах. На 15 часов 20 минут пробки в Москве оцениваются сервисов Яндекс-Пробки в 7 баллов. К 18 часам ожидаются пробки в 9 баллов по 10-балльной системе.
Между тем, на круглосуточный режим работы из-за обильных осадков перешли бригады ГУП "Мосводосток". На московские улицы выехало более 270 машин. Устранять проблемы с подтоплениями, если они возникнут, будут 370 бригад, в которые входят более 1100 сотрудников "Москодостока".
Заявки на вызов бригады в случае образования скоплений воды принимает круглосуточная центральная диспетчерская служба "Мосводостока" по телефону: 8 (495) 657-87-03.
Сейчас
Путин обсудил с Меркель Иран, "Минск", СП-2 и Сирию
Картина дня
-
Медведев представил кандидатов в новое правительство
- Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе
- Сергей Скрипаль выписан из больницы
- Упавший и сгоревший Ми-2 закопали, чтобы скрыть крушение
- Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер
Самое читаемое
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега молодого возлюбленного через окно
- Минфин опроверг новости об изменении пенсионного возраста
- В Донбассе погиб легендарный комбат ополчения
- Жителям Горловки сказали: "Пошли вон"
- Психологи выяснили, какие мужские тела наиболее привлекательны для женщин
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв Subaru Outback 2018 года: вся правда о японском кросс-универсале
- Хит-парад. Самые дорогие серийные SUV
- УАЗ "Патриот" получит новый мотор (автомат тоже будет!)
- "Мерседес" продолжит выпускать старый культовый "Гелендваген"
- На мосту в Крым появились первые нарушители
Экономика
-
ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о ЗСТ
- Китай готов защищать свои интересы в споре с США
- 10 самых продаваемых универсалов в России
- СМИ: ФРГ и НАТО получили доступ к "Новичку" в 1990-е
- Компании США распродают активы для репатриации в США
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Кирилл Вышинский о странностях своего ареста
- Слезы Татьяны Голиковой
- Как "Новичок" оказался в Германии
Москва 24
-
В ФСО рассказали, почему Путин не пристегнулся в "КамАЗе"
- Подросток-инвалид, которого не пустили на авиарейс, спустя 3 дня улетел домой
- По подозрению в убийстве студентки задержали ее возлюбленного
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- Десятилетняя девочка без спроса взяла у бабушки 80 тысяч рублей и потратила на игрушки
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Мара Багдасарян настаивает на возвращении водительских прав
- Водитель сбил женщину на переходе и скрылся
- "Черновик": до старта проката осталась неделя
- Прохожие спасли семейство уток от буйного огаря
- В Москве бесплатно покажут фильмы о футболе
- Выходные в Москве не испортит даже дождь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды
- Как возникает распространённая причина женского бесплодия
- Биологи впервые "пересадили воспоминания" с помощью РНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Вдова Евстигнеева спивается после побега юного любовника через окно
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Свадьба Гогена Солнцева с пенсионеркой довела его мать до инсульта
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо