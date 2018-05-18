"Саратовские авиалинии" устранили нарушения и возобновили продажу билетов

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" продолжает свою деятельность и возобновляет продажу билетов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Билеты продаются как на сайте компании, так и в агентствах по продаже билетов.

Компания, которая объявляла о возможном прекращении деятельности с 31 мая, устранила все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе проверок после крушения Ан-148 в Подмосковье.

17 мая "Саратовские авиалинии" сообщили, что вынуждены с 18 июля уволить 1200 сотрудников.

Пассажирский Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение 11 февраля. Самолет упал через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово. На борту был 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все погибли.