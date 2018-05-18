"ПСЖ" предлагает Буффону капитанскую повязку

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" намерен пригласить знаменитого итальянского вратаря Джанлуиджи Буффону. Парижане готовы предложить 40-летнему итальянцу должность капитана и годовой оклад 8 миллионов евро.

Звание капитана предусматривает то, что Буффон станет основным вратарем "ПСЖ" в следующем сезоне. Парижане готовы выйти победителями в борьбе за легендарного итальянца в споре с "Манчестер Юнайтед". Английский клуб рассматривает Джанлуиджи в качестве дублера Давида Де Хеа.

Джанлуиджи Буффон, отыгравший 17 лет в "Ювентусе", решил покинуть туринский клуб по окончанию сезона. При этом знаменитый итальянский футболист не спешит завершать карьеру игрока.